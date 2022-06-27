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Elektrik kesintisi!
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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

27 Haziran 2022 Pazartesi 06:58
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Elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

27 Haziran 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş Sokak‘a elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 27.06.2022 07:24
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