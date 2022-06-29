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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:37
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Elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ(LEFKE İLÇESİ) (İPTAL EDİLDİ)

29 Haziran 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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