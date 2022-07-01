Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA VE İSKELE İLÇESİ)

1 Temmuz 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.