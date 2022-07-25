Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle 09:39 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (iSKELE İLÇESİ)

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ariza tamir çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; İskele çarşı bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.