Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

26 Eylül 2022 Pazartesi günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10:00-15:00 saatleri arasında; Dogancı koperatifi ve cıvarı, Doğancı ilkokulu ve civarı, Laika Tercan Sokak ve Ceylan Sokak’a elektrik verilemeyecektir

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.