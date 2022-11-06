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Elektrik kesintisi

Tatlısu’da bazı bölgelerde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

06 Kasım 2022 Pazar 19:31
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Elektrik kesintisi



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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