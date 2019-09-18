Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek, Gürpınar, Yılmazköy’ün Hacı Ali Tavuk Çiftliği 7, Haci Ali Tavuk Çiftliği 6 ve Hacı Ali Yumurta Tesisleri’nin 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.



Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması duyuruldu.