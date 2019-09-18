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Elektrik Kesintisi!

09:00 ile 13:00 saatleri arasında;  elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi. 

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:37
Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek, Gürpınar, Yılmazköy’ün Hacı Ali Tavuk Çiftliği 7, Haci Ali Tavuk Çiftliği 6 ve Hacı Ali Yumurta Tesisleri’nin 09:00 ile 13:00 saatleri arasında;  elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. 
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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