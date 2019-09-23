Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.
Elektrik kesintisi!
Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
23 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.