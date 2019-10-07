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Elektrik kesintisi!

Girne’de bazı bölgelerde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:09
Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne’de bazı bölgelerde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesinin elektriği, sabah 09.00 ile yaklaşık 09.30 saatleri arasında kesik olacak. 
Öte yandan yine aynı çalışma kapsamında 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında  GAÜ Erkek Yurdu ve Edremit köy yolu girişinin batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisii
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