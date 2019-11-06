Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin yarın sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacağı belirtilerek, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.