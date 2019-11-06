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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapıldı

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:58
Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin yarın sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacağı belirtilerek, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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