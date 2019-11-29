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Elektrik kesintisi!

09.00 – 15.00 saatleri arasında olacak kesinti şu bölgeleri etkileyecek:

29 Kasım 2019 Cuma 10:15
Elektrik kesintisi!

Yılmazköy Trafo Merkezi’ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün bölgedeki bazı köylere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00 – 15.00 saatleri arasında olacak kesinti şu bölgeleri etkileyecek:

“Gürpınar, Yılmazköy,  Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi”

Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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