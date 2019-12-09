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Elektrik kesintisi!

09.30 ile öğleden sonra 15.30 saatleri arası 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
Elektrik kesintisi!

Güneşköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile öğleden sonra 15.30 saatleri arası 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintilerden Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı’, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı, Güneşköy, Aydınköy, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt-Kumköy Anayolu, Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, LAÜ Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Yukarı Bostancı – Aşağı ve Bostancı Bostancı su motorları etkilenecek.

(BRT/KIBTEK)

Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKesintisiElektrik
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