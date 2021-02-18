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Elektrik kesintisi!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

18 Şubat 2021 Perşembe 16:24
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Elektrik kesintisi!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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