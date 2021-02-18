Elektrik kesintisi!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.