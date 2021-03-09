Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

Elektrik kesintisi!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Girne ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

09 Mart 2021 Salı 15:09
872 Okunma
Elektrik kesintisi!

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 13:00 – 16:00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre ise, yarın 10:00 – 15:00 saatleri arasında, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Aşağı Cengizköy 1. Etap Sosyal Konutlar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Yapılan duyurularda, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha geç ya da daha erken verilebileceği kaydedilirken, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim