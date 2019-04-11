Elektrik kesintisi!

Trafo merkezinde yapılacak, bakım onarım çalışmaları nedeniyle İskele’de bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre; Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.