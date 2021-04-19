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Elektrik kesintisi!

Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’ta bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:24
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’a elektrik verilemeyecek. 

İSKELE BÖLGESİNDE BİR SAATLİK KESİNTİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, uarın (19 Nisan 2021 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Longbeach bölgesi Caesar Apartmanlarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, dolayısıyla şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

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