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Elektrik kesintisi!

Girne’nin bazı bölgelerine bugün iki saat elektrik verilemeyecek.

30 Nisan 2021 Cuma 09:32
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy’ün Doğusu, Ozanköy’ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
        
        
 

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