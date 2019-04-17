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Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’nın bazı bölgeleri ile Teknecik bölgesinde bugün elektrik yok.

17 Nisan 2019 Çarşamba 09:06
Elektrik kesintisi!
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Lefkoşa’nın bazı bölgeleri ile Teknecik bölgesinde bugün elektrik yok.
Elektrikler, 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak verilemeyecek.

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Elektrik alamayacak olan bölgeler şunlar;

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve Civarı, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kızılbaş’ın bir kısmı (eski BRT bölgesi), Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı ile Lefkoşa Surlariçi Bölgesi”

Teknecik bölgesinde de bugün yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Acapulco Reort Hotel’e kadar olan yol boyu üzerindeki yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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HaberKıbrısElektrikKesintisi
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