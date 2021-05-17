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Elektrik kesintisi!

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:50
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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