Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Elektrik kesintisi!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:50
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.