Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.

Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.