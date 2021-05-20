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Elektrik kesintisi!

20 Mayıs 2021 Perşembe 08:47
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Elektrik kesintisi!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

BUGÜN LEFKOŞA ŞEBEKESİNE BAĞLI BAZI BÖLGE VE TESİSLERE 6 SAAT SÜREYLE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi. 

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

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