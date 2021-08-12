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Elektrik kesintisi!

İskele, Gazimağusa ve Değirmenlik bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:52
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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün İskele’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması yönünde uyarıda bulunuldu.

GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca, Gazimağusa’da bazı bölgelere bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında, eski Lefkoşa yolunda, Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesislere; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Değirmenlik bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 arasında, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

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Elektrik Kesintisi
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