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Elektrik kesintisi!

Lefke’de bazı bölgelerde ve Güvercinlik kavşağı bölgesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

13 Ağustos 2021 Cuma 08:52
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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefke’de bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIBTEK açıklamasına göre, saat 10.00 ile yaklaşık 14.00 arasındaki kesintiden Lefke Şener Uzun Arsaları ve bölgedeki tesis su motorları etkilenecek.

GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI BÖLGESİNE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Ayrıca Güvercinlik kavşağı bölgesine bugün elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 13.08.2021 08:54
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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