Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi ne? İşte detaylar...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi...
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!

Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi

02 Eylül 2021 Perşembe 13:40
267 Okunma
Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek yaptığı açıklamada bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 13:09’dan yaklaşık 14:45’e kadar Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

02 Eylül 2021 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 13:09’dan yaklaşık 14:45’e kadar Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemiyor. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Toplumu yok olmaya sürüklüyorlar”
Erhürman: “Toplumu yok olmaya sürüklüyorlar”
Canaltay: Robot kameralar, İHA’ların belirlediği koordinatlarda çalışacak
Canaltay: Robot kameralar, İHA’ların belirlediği koordinatlarda çalışacak
100 adet Extasy'le yakalandı
100 adet Extasy'le yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim