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Elektrik kesintisi!

19 Ekim 2021 Salı 16:49
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Elektrik kesintisi!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Girne’de bazı bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 9:30-15:30 saatleri arasında Merit Royal Otel,Merit Lojmanlar ve Alsancak Halk Plajına elektrik verilemeyecek.

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