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Elektrik kesintisi!

Bugün bazı bölgelere proje çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

01 Haziran 2021 Salı 09:02
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çamlıca köyüne, bölgedeki ağıl ve su motorlarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00’dan yaklaşık saat 14.00’e kadar sürecek.

Bugün ayrıca, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yeşilırmak Sahil Yolu bölgelerine de elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak. 

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:31
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