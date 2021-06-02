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Elektrik kesintisi!

Yeşilırmak Sahil Yolu bölgesinde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:48
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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak  kesinti,  10:00-15:00 saatleri arasında  olacak.

Öte yandan Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’a  bugün saat 10:00’a kadar elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kesintinin elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:43
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