Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10:00-15:00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’a bugün saat 10:00’a kadar elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kesintinin elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.