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Elektrik kesintisi!

Girne’nin bazı bölgelerinde ve Haspolat Kirli Sanayi’de bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:08
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’nin bazı bölgelerine bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “bugün elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

HASPOLAT KİRLİ SANAYİ’DE BUGÜN 1 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK…

Ayrıca Haspolat Kirli Sanayi’de, bugün 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, 08.00 ile yaklaşık 09.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin Yusuf Çocuk Ltd girişinden olan bölümüne elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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