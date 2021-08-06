Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’ne bugün 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle istendi.