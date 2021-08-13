Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefke’de bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIBTEK açıklamasına göre, saat 10.00 ile yaklaşık 14.00 arasındaki kesintiden Lefke Şener Uzun Arsaları ve bölgedeki tesis su motorları etkilenecek.

GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI BÖLGESİNE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Ayrıca Güvercinlik kavşağı bölgesine bugün elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.