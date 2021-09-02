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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere 7 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

02 Eylül 2021 Perşembe 08:20
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:22
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