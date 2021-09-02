Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek yaptığı açıklamada bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 13:09’dan yaklaşık 14:45’e kadar Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

02 Eylül 2021 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 13:09’dan yaklaşık 14:45’e kadar Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemiyor. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur