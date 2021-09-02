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Elektrik kesintisi!

02 Eylül 2021 Perşembe 16:40
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

3 Eylül 2021 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; 08.30-19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:48
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