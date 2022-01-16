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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16 Ocak 2022 Pazar 17:18
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Elektrik kesintisi!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Ocak 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

Son Güncelleme: 17.01.2022 00:30
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