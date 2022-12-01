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Elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

01 Aralık 2022 Perşembe 15:04
499 Okunma
Elektrik kesintisi olacak!



Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

2 Aralık 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları’na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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