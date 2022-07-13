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Elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:23
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Elektrik kesintisi olacak!
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KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

14 Temmuz 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanları bölgesine elektrik verilemeyecektir. 
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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