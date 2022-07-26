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Elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

26 Temmuz 2022 Salı 12:16
476 Okunma
Elektrik kesintisi olacak!
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KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

27 Temmuz 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Santa Fe Sitesi, Açelya Sokak ve Cennetkuşu Sokak bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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