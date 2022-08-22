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Elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:03
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Elektrik kesintisi olacak!


KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

23 Ağustos 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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