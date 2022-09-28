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Elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:18
378 Okunma
Elektrik kesintisi olacak!



Yapılan açıklama şöyle:

29 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, 09:00-12:30 saatleri arasında; Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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