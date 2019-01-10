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Elektrik kesintisi olacak

10 Ocak 2019 Perşembe 21:49
Elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa civarındaki bazı köy ve tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında şu bölgelere elektrik verilemeyecek:

MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağıllar, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker bölgeleri.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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