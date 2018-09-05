Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92669
ALTIN
255.834
DOLAR
6.6649
STERLİN
8.5466
EURO
7.7197
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Elektrik kesintisi var!

Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:09
Elektrik kesintisi var!

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

AĞIRDAĞ’DA YARIN 2 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Ayrıca yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle Ağırdağ’da 2 saat elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00- 12.00 saatleri arasında Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Mahallesi, Seren Yoğurtları ve civarındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

banner22
Son Güncelleme: 05.09.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Başbakan Erhürman’ı kabul etti
Erdoğan, Başbakan Erhürman’ı kabul etti
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
Şahali: Ekonomik krizden en fazla etkilenen hayvancılar oldu
Şahali: Ekonomik krizden en fazla etkilenen hayvancılar oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim