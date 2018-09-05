Elektrik kesintisi var!

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

AĞIRDAĞ’DA YARIN 2 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Ayrıca yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle Ağırdağ’da 2 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00- 12.00 saatleri arasında Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Mahallesi, Seren Yoğurtları ve civarındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.