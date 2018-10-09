Elektrik kesintisi var!

Elektrik Kurumu, yarın Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Yusuf Çocuk Lastikçi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09:00 ile öğlen yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Yusuf Çocuk Lastikçi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Öteyandan, 10 Ekim Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Y. Boğaziçi Köyü, Eyva restorant bölgesi, Bedis Plajı, Lions Garden Bölgesi, Glapsides Plajı Bölgesi, Hastane Bölgesi, DAÜ Beach Club, Kültür Merkezi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyuruldu.

Elektrik Kurumu, yarın Balıkesir, Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “10 Ekim 2018 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır.” Denildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli davranılmasını talep edildi.