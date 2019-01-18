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Elektrik kesintisi var

18 Ocak 2019 Cuma 22:11
Elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00-10.00 saatleri arasında Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, yarın sabah 10.00-12.00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsalarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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