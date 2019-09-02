Güzelyurt ve Lefke’nin bazı yerlerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle 09:30 ile 12:30 saatleri arasında Güzelyurt Anafartalar Sokak ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle ise 10:00 ile 13:00 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisinde kesinti yapılacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.