Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu

Elektrik kesintisi yapılacak

02 Eylül 2019 Pazartesi 22:16
Elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt ve Lefke’nin bazı yerlerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle 09:30 ile 12:30 saatleri arasında Güzelyurt Anafartalar Sokak ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle ise 10:00 ile 13:00 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisinde kesinti yapılacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk: Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı
Öztürk: Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı
Gardiyanoğlu: UBP’nin tavrı net…
Gardiyanoğlu: UBP’nin tavrı net…
Saner: Elektrik kesmek siyasi amaçlı
Saner: Elektrik kesmek siyasi amaçlı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim