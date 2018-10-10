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Elektrik kesintisi yapılacak

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:09
Elektrik kesintisi yapılacak

İskele ve Karpaz bölgesindeki birçok köyde yarın, trafo merkezlerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, Bafra ve Erenköy trafo merkezlerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, 09.00-10.00 saatleri arasında Yeşilköy, Esenköy, Yenierenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arasında kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Aynı çalışma gerekçesiyle 09.00- 16.00 arasında ise şu bölgelere elektrik verilmeyecek:

“Limak, Artemis, Nuhun Gemisi, Concorde hoteller, Mehmetçik Plajı, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Thalasa Sitesi, Bafra, Marina, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi.”

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi ve verilen rahatsızlık için özür dilendi.

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