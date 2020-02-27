Elektrik kesintisine dikkat!

Çamlıbel Askeri Kantin ve Polis Karakolu civarına yarın 09:00 ile 15:00 arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.
Çamlıbel Askeri Kantin ve Polis Karakolu civarına yarın 09:00 ile 15:00 arasında elektrik verilmeyecek.
Çamlıbel Askeri Kantin ve Polis Karakolu civarına yarın 09:00 ile 15:00 arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.