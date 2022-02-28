Elektrik kesme limiti 100 TL'ye düşürülüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesme limitinin 470 TL’den 100 TL’ye düşürüleceğini açıkladı.

Kıbrıs Postası’nda yer alan haberde Erdoğan, kurumun 195 bin abonesinin bulunduğunu ve 950 milyon TL’lik alacağın, ödenmemiş faturalardan kaynaklandığını söyleyerek, “Kullanıcıların elektrik enerjisini 1 ay kullanıp, sonraki ay ödeme hakları var. Borcu olan kullanıcının 2 ay sonra 100 TL’si olmayacak mı?” diye sordu.

Özellikle öğrencilerin, 470 TL’lik sınırın çok üzerinde elektrik borcu bıraktığını ve ardından ev değiştiğini, bu durumun da kuruma zarar verdiğini ifade eden Erdoğan, “Herkes kullandığı elektriği ödemeli” dedi.

Aynı durumun, kamu kurum ve kuruluşları için de geçerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ödenmeyen tüm faturaların tahsilatı yönünde bir çaba harcanacak, kurum bu konuda kararlıdır. Aksi taktirde elektrik üretimindeki zafiyet edevam edecek ve bu tüm ülkeyi etkileyecek” şeklinde konuştu.

1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre; 100 TL üzeri elektrik borcu olan tüketicilerin elektriği kesilecek, yeni uygulama Nisan ayı faturalarında işlem görecek.

Kaynak : Kıbrıs Postası