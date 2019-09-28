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Elektrik kurumunda inceleme başlatıldı

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
Elektrik kurumunda inceleme başlatıldı

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan sosyal medyada yaptığı açıklamasında KIBTEK Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile bir karar aldığını ve Bakanlık müsteşarı Şahap Aşıkoğlu'nun kurumun ihalelerinin ve kurumdaki bazı uygulamaların incelemesi için Bakanlık tarafından görevlendirildiğini ifade etti.

Onurhan'ın açıklaması şöyle:

KIBTEK Yönetim Kurulu bir süre önce, oy birliği ile, bir karar aldı ve ilgili Bakan olan Sn Hasan Taçoy'a iletti. Karar, Bakanlık müsteşarı Sn Sahap Aşıkoglu'nun, Kurum'un ihalelerinin ve Kurum'daki bazı uygulamaların incelemesi talebini içeriyordu. Sn Bakan bu kararı memnuniyetle karşıladı ve müsteşarını, her türlü belgeyi, bilgiyi, dosyayı ve araştırma konuları ile ilgili her türlü soruyu sormaya yetkili olduğu şeklindeki yazılı talimatı ile, görevlendirdiğini bildirdi. Sn Aşıkoğlu iki gün önce Kurum'a gelerek bu görevine başladı. Kendisine bir oda ayırdık ve arzu isteği sıklıkta ve zamanlarda orayı kullanabileceğini söyledim. Böylece bu tür araştırmalar resmen başlamış oldu. Bir gün sonra da, Yönetim Kurulu üyelerine gerekli bilgiyi aktardım. Bu arada, Sayıştay'ı da bir süre önce Yönetim Kurulu olarak, bırakılan noktadan başlamak üzere, gerekli denetimleri yapmak üzere davet etmiştik. Sanırım Sayıştay görevlileri de yakında bizlerle olacaklar. Kapımız her zaman onlara açık olacak.

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Erdal OnurhanElektrik KurumuIncelemeKIBTEKHaberGündemKıbrıs
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