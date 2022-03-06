Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cellatoğlu: Ülkemizdeki elektrik telleri dokunmaya açık

Meles Haileu isimli 28 yaşındaki Etiyopyalı gencin 30 Aralık’ta projektör montesi için çıktığı reklam panosunun üzerinden geçen orta gerilim hattına çarparak hayatını kaybetmesi, gözleri Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki reklam panolarına çevirdi. Bu güzergahta bulunan reklam panolarının neredeyse tamamı orta gerilim hattının altında yer alıyor

Ülkemizin kanayan yaralarından birisi olan denetimsizlik sorununun önüne bir türlü geçilemiyor.

Yasalarımızda birçok kural yer alıyor ancak bu kurallara uygun hareket edilmesi için gereken denetimler ne yazık ki tam anlamıyla yapılamıyor. Bu durum kimi zaman ölümle sonuçlanıyor. Ülkemizde üniversite eğitimini almakta olan Meles Haileu isimli Etiyopyalı 28 yaşındaki gencin 30 Aralık’ta projektör montesi için çıktığı reklam panosu üzerinde elindeki metalin orta gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, dikkatleri Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki reklam panolarına çekti.

Yerel kurallara göre orta gerilime sahip elektrik tellerinin altına reklam panosu ve bina yerleştirilmemesi gerekiyor ancak ne yazık ki, Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki sayısız reklam panosunun çoğunluğu bu hatların altında yer alıyor.

Haber merkezine konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, reklam panolarının elektrik hatlarına çok yakın olmasının ve hemen altından geçmesinin doğru olmadığını belirterek, yerel kurallara göre bu elektrik tellerinin orta gerilim hattı olması durumunda reklam panolarının en az 3 metre uzakta olması gerektiğinin altını çizdi.

“Ülkemizdeki elektrik telleri dokunmaya açık”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, reklam panolarının elektrik hatlarına çok yakın olmasının ve hemen altından geçmesinin doğru olmadığını belirterek, geçtiğimiz günlerde yaşanan iş kazasında olduğu gibi reklam panosunun bakımı için ya da panoyu değişmek için oraya çıkan birinin hatlara temas etmesinin söz konusu olduğunu kaydetti. Cellatoğlu, ülkemizdeki elektrik tellerinin dokunmaya açık olduğunu ve üzerinde herhangi bir kaplama bulunmadığını dile getirerek, dokunulduğunda ya da iletken bir cisimle çarpıldığı zaman çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Hat kopması durumunda ise söz konusu telin, panonun üzerine çarpması halinde tehlike yaratacağına işaret eden Cellatoğlu, elektrik hatlarının altına konulan reklam panolarının yetkili kişilerden izin alınmadan yerleştirilmiş olması ihtimalinin bulunduğunu anlattı.

Cellatoğlu, “Eğer bir izinlendirme süreci olsaydı ona göre bir düzenleme olurdu” şeklinde konuşarak, yerel kurallara göre bu elektrik tellerinin alçak gerilim hattı değil de orta gerilim hattı olması durumunda reklam panolarının en az 3 metre uzakta olması gerektiğinin altını çizdi.

Cellatoğlu, “Bu KIB-TEK’in kuralıdır. Orta gerilim hattının altında reklam panosu ya da başka bir şey geçirilemez. Bu durum kurallarda vardır. Alçak gerilim hattı, ev ve iş yerlerine kullandığımız hatlardır. Orada 11 bin ya da 22 bin volt gerilim var. Alçak gerilimde de 415 volttur. Kurallar açıktır. Mevcut bir hat varsa, eğer bu alçak gerilim de olsa, orta gerilim de olsa, onun altına bina yapamazsınız. Üzerine çıkıldığı zaman zaten tehlike yaratan bir şeydir. Fark etmeden temas edilebilir, dokunulabilir, bu da tehlike yaratır” dedi.







Kaynak: Kıbrıs Gazetesi