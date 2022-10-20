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Elektrik Mühendisleri Odası, “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” düzenliyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ülkenin enerji sorununa bütünlükçü ve yapıcı bir çözüm haritası oluşturma amacıyla yarın Girne Lord’s Palace Hotel’de “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” düzenliyor.

20 Ekim 2022 Perşembe 18:30
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Elektrik Mühendisleri Odası, “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” düzenliyor



EMO’dan yapılan açıklamaya göre saat 09.30'da başlayacak zirvede “Mevcut Güneş Enerjisi Uygulamaları ve Kullanımının Yaygınlaştırılması; Kuzey Kıbrıs’ta Uygulanabilir Alternatif Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Değerlendirilmesi; Uluslararası Normlara Uygun Yenilenebilir Enerji Politikaları Geliştirilmesi” başlıklarında oturumlar yapılacak.

Açıklamada, Zirve’de enerji piyasalarında yaşanan, yenilenebilir enerji dönüşüm ihtiyaçlarının irdelenmesi için ortak bir zemin fırsatı yaratması beklendiği, bunun yanında gelecek trendlerin değerlendirilmesi, sektörün gereksinim ve beklentilerinin irdelenmesi için bir fırsat yaratılması hedeflendiği kaydedildi.

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Elektrik Mühendisleri OdasıEMOYenilenebilir Enerji Zirvesi
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