Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Eskort yerine hapse gittiler
Eskort yerine hapse gittiler
Ev arkadaşını soydu
Ev arkadaşını soydu
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...

Elektrik tellerini koparıp, direği kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda araç elektrik tellerini kopardı ve direği kırdı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:16
788 Okunma
Elektrik tellerini koparıp, direği kırdı

Lefkoşa’da Rüstemağa Sokak üzerinde, Müslüm Baykurt (E-42), yönetimindeki TNC 474 plakalı tır araç ile toprak alandaki park yerine dönüşe geçtiği sırada tırın dorsesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik telleri koptu ve tellerin bağlı olduğu bir elektrik direği ise kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında, kopan elektrik direği Akrep Motors isimli araba galerisi içerisinde park halinde bulunan bir van aracın üzerine düşmesi sonucu aracın sağ arka camı kırılmış ve kaportası hasar gördü.

Kopan elektrik telleri yine aynı galeride park halinde bulunan bir minübüs araç üzerine düşerek kaportanın hasar görmesine sebep olurken, kopan elektrik telleri Bülent Yücener’e ait ikametgâhın balkon kısmına da düşerek balkon üzerinde bulunan kiremitler kırılmış ve tavanda bulunan suntalar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.08.2020 18:21
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! KKTC'de 2 pozitif vaka
SON DAKİKA! KKTC'de 2 pozitif vaka
Özersay: Sahada bulunmazsanız haklarınızı yitirirsiniz…
Özersay: Sahada bulunmazsanız haklarınızı yitirirsiniz…
Olgun Şah hayatını kaybetti
Olgun Şah hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim